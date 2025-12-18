Видео
Убийство Парубия — как удалось найти оружие, из которого стреляли

Убийство Парубия — как удалось найти оружие, из которого стреляли

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 18:27
Как удалось найти оружие, из которого убили Парубия
Экс-глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Фото: УНИАН

Начальник отдела надзора за соблюдением законов регионального органа безопасности Львовской областной прокуратуры Назар Маркив рассказал, как удалось найти оружие, из которого киллер стрелял в Андрея Парубия. Речь идет о пистолете Макарова, из которого убили политика.

Об этом Назар Маркив рассказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 18 декабря.

Как удалось найти пистолет, из которого убили Парубия

Прокурор рассказал, что благодаря проведенным осмотрам с одного из изъятых телефонов подозреваемого был найден файл, на котором было видно место, где подозреваемый спрятал орудие совершения преступления.

Относительно вида оружия, из которого убили Парубия, то прокурора отметил, что это пистолет Макарова.

"Это оружие, это пистолет Макарова, согласно непосредственно проведенных экспертиз. Установлено, что изъятые на месте происшествия гильзы, а также изъятые из тела потерпевшего Парубия пули, непосредственно выпущенные из данного оружия", — проинформировал Маркив.

Кроме того, он добавил, что проведена экспертиза и установлено, что на орудии совершения преступления, а именно на оружии и на полиэтиленовом пакете, в который было завернуто это оружие, есть следы ДНК подозреваемого.

Относительно того, откуда именно этот пистолет, прокурор не ответил:

"Сейчас вам этого сообщить не можем, досудебное расследование еще продолжается в целях следствия".

В ответ на вопрос о том, сотрудничал ли подозреваемый во время поиска пистолета, прокурор сказал, что нет.

"Нет, подозреваемый нам не сообщал. Версия подозреваемого была о том, что он, указанное оружие утопил в озере", — сказал Маркив.

Однако прокурор не сообщил, когда именно был найден пистолет. Вместо этого он отметил, что это было сделано в рамках досудебного расследования.

Напомним, что 18 декабря суд продлил арест подозреваемого в убийстве Парубия.

Ранее мы информировали, что СБУ разыскала пистолет киллера, из которого убили Парубия.

оружие убийство Львов прокуратура расследование Андрей Парубий
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
