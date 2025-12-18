Суд продлил содержание под стражей подозреваемому в убийстве Андрея Парубия

Подозреваемый в убийстве Михаил Сцельников в зале суда. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове по ходатайству прокуратуры суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителю города Михаилу Сцельникову, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Подозреваемый будет содержаться под стражей без альтернативы внесения залога.

Об этом из зала суда сообщает журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над подозреваемым в убийстве Парубия

По материалам следствия, 30 августа 2025 года подозреваемый совершил восемь выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений Парубий погиб на месте преступления. Затем нападавший спрятал огнестрельное оружие, планируя использовать его повторно. Тайник обнаружили, а результаты проведенных экспертиз подтвердили причастность мужчины к совершению преступления.

Судебное заседание состоялось в Галицком районном суде Львова. Сцельников во время суда выразил ходатайство, чтобы ему отдали теплые вещи и предметы гигиены. Он также озвучил в комментарии журналистам мотив убийства.

"Это моя личная месть власти ... за сына", - заявил подозреваемый.

Суд рассматривает дело убийства Андрея Парубия. Фото, Марта Байдака/Новости.LIVE

Михаил Сцельников. Фото: Марта Байдака/Новости.LIVE

Он признал, что найденное накануне правоохранителями оружие принадлежит ему. На вопрос о получении его для преступления заметил, что не знает точно, кто ему предоставил орудие убийства. Сцельников добавил, что нашел оружие в тайнике и о его местонахождении ему сказали, но он не уточнил, кто именно. Также без ответа он оставил вопрос, передали ли ему оружие для убийства Парубия из России.

Суд продлил меру пресечения на 60 суток до 15 февраля следующего года включительно.

Напомним, что 30 августа этого года во Львове убили Андрея Парубия - в него стреляли.

Уже 1 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийце Парубия задержан.

Также СБУ разыскала пистолет киллера, из которого вероятно стреляли в нардепа и нанесли смертельные раны.