Суд продовжив тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія

Підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельніков у залі суду. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові за клопотанням прокуратури суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю міста Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Підозрюваний утримуватиметься під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це у четвер, 18 грудня, з зали суду повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над підозрюваним у вбивстві Парубія

За матеріалами слідства, 30 серпня 2025 року підозрюваний здійснив вісім пострілів у потерпілого. Від отриманих поранень Парубій загинув на місці злочину. Потім нападник сховав вогнепальну зброю, плануючи використати її повторно. Схованку виявили, а результати проведених експертиз підтвердили причетність чоловіка до вчинення злочину.

Судове засідання відбулося у Галицькому районному суді Львова. Сцельніков під час суду висловив клопотання, щоб йому віддали теплі речі та предмети гігієни. Він також озвучив у коментарі журналістам мотив вбивства.

"Це моя особиста помста владі ... за сина", — заявив підозрюваний.

Суд розглядає справу вбивства Андрія Парубія. Фото, Марта Байдака/Новини.LIVE

Михайло Сцельніков. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Він визнав, що знайдена напередодні правоохоронцями зброя належить йому. На питання щодо отримання її для злочину зауважив, що не знає точно, хто йому надав знаряддя вбивства. Сцельніков додав, що знайшов зброю у схроні і про її місцезнаходження йому сказали, але він не уточнив, хто саме. Також без відповіді він залишив питання, чи передали йому зброю для вбивства Парубія з Росії.

Суд продовжив запобіжний захід на 60 діб до 15 лютого наступного року включно.

Нагадаємо, що 30 серпня цього року у Львові вбили Андрія Парубія — в нього стріляли.

Вже 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного у вбивці Парубія затримано.

Також СБУ розшукала пістолет кілера, з якого ймовірно стріляли у нардепа і завдали смертельних ран.