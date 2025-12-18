Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Парубія

У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Парубія

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:28
Суд продовжив тримання під вартою підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія
Підозрюваний у вбивстві Михайло Сцельніков у залі суду. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові за клопотанням прокуратури суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю міста Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Підозрюваний утримуватиметься під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це у четвер, 18 грудня, з зали суду повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте також:

Суд над підозрюваним у вбивстві Парубія

За матеріалами слідства, 30 серпня 2025 року підозрюваний здійснив вісім пострілів у потерпілого. Від отриманих поранень Парубій загинув на місці злочину. Потім нападник сховав вогнепальну зброю, плануючи використати її повторно. Схованку виявили, а результати проведених експертиз підтвердили причетність чоловіка до вчинення злочину.

Судове засідання відбулося у Галицькому районному суді Львова. Сцельніков під час суду висловив клопотання, щоб йому віддали теплі речі та предмети гігієни. Він також озвучив у коментарі журналістам мотив вбивства.

"Це моя особиста помста владі ... за сина", — заявив підозрюваний.

Михайло Сцельніков
Суд розглядає справу вбивства Андрія Парубія. Фото, Марта Байдака/Новини.LIVE
Михайло Сцельніков
Михайло Сцельніков. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Він визнав, що знайдена напередодні правоохоронцями зброя належить йому. На питання щодо отримання її для злочину зауважив, що не знає точно, хто йому надав знаряддя вбивства. Сцельніков додав, що знайшов зброю у схроні і про її місцезнаходження йому сказали, але він не уточнив, хто саме. Також без відповіді він залишив питання, чи передали йому зброю для вбивства Парубія з Росії.

Суд продовжив запобіжний захід на 60 діб до 15 лютого наступного року включно.

Нагадаємо, що 30 серпня цього року у Львові вбили Андрія Парубія — в нього стріляли.

Вже 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного у вбивці Парубія затримано.

Також СБУ розшукала пістолет кілера, з якого ймовірно стріляли у нардепа і завдали смертельних ран.

суд вбивство Львів підозра Андрій Парубій
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації