Головна Львів Вбивство Парубія — що відомо про пістолет, з якого стріляв кілер

Вбивство Парубія — що відомо про пістолет, з якого стріляв кілер

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:37
Знайдено пістолет, з якого вбили Андрія Парубія — деталі від СБУ
Пістолет, з якого стріляли в Андрія Парубія. Фото: СБУ

Служба безпеки України розшукала пістолет кілера, з якого вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова.

Про це розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська у вівторок, 16 грудня, інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Знайдено пістолет, з якого вбили Парубія — подробиці від СБУ

Служба безпеки України розшукала зброю, з якої кілер убив Андрія Парубія. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства ексголови ВРУ.

"СБУ розшукала пістолет, з якого було вбито Андрія Парубія та зібрала беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України. Як встановили розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа.

Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Дана вогнепальна зброя разом з глушником знаходилося у тайнику, який зловмисник облаштував після вбивства Парубія", — поінформувала речниця СБУ.

Водночас вона додала, що за результатами експертизи встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї було виявлено сліди ДНК кілера. 

За словами представниці СБУ, наразі затриманий перебуває під вартою з підозрою в чиненні державної зради.

Крім того, під час розслідування встановлено, що фігурант також виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини окупантів, зокрема у період тимчасової окупації Бучі. На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки України повідомили йому про підозру.

Раніше ми інформували, що правоохоронці знайшли зброю, з якої стріляли в Андрія Парубія.

Нагадаємо, що 30 серпня цього року у Львові вбили Андрія Парубія — в нього стріляли.

Вже 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що підозрюваного у вбивці Парубія затримано.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
