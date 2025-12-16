Найден пистолет, из которого убили Андрея Парубия — детали от СБУ

Пистолет, из которого стреляли в Андрея Парубия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разыскала пистолет киллера, из которого убили экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова.

Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская во вторник, 16 декабря, информируют Новини.LIVE.

"СБУ разыскала пистолет, из которого был убит Андрей Парубий и собрала неопровержимые доказательства на подозреваемого в убийстве народного депутата Украины. Как установили расследования, именно этот фигурант выполнил заказ российских спецслужбистов на ликвидацию нардепа.

Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления. Данное огнестрельное оружие вместе с глушителем находилось в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия", — сообщила пресс-секретарь СБУ.

В то же время она добавила, что по результатам экспертизы установлено, что именно из этого пистолета был сделан смертельный выстрел в народного депутата. Также на оружии были обнаружены следы ДНК киллера.

По словам представительницы СБУ, сейчас задержанный находится под стражей по подозрению в совершении государственной измены.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что фигурант также оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления оккупантов, в частности в период временной оккупации Бучи. На основании новых доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили ему о подозрении.

Напомним, что 30 августа этого года во Львове убили Андрея Парубия — в него стреляли.

Уже 1 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийце Парубия задержан.