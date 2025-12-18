Відео
Головна Львів Вбивство Парубія — як вдалося знайти зброю, з якої стріляли

Вбивство Парубія — як вдалося знайти зброю, з якої стріляли

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 18:27
Як вдалося знайти зброю, з якої вбили Парубія
Ексголова Верховної Ради України Андрій Парубій. Фото: УНІАН

Начальник відділу нагляду за додержанням законів регіонального органу безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків розповів, як вдалося знайти зброю, з якої кілер стріляв в Андрія Парубія. Мовиться про пістолет Макарова, з якого вбили політика.

Про це Назар Марків розповів у коментарі Новини.LIVE у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Як вдалося знайти пістолет, з якого вбили Парубія

Прокурор розповів, що завдяки проведеним оглядам з одного з вилучених телефонів підозрюваного було віднайдено файл, на якому було видно місце, де підозрюваний заховав знаряддя вчинення злочину.

Щодо виду зброї, з якої вбили Парубія, то прокурора зазначив, що це пістолет Макарова.

"Це зброя, це пістолет Макарова, згідно безпосередньо проведених експертиз. Встановлено, що вилучені на місці події гільзи, а також вилучені з тіла потерпілого Парубія кулі, безпосередньо випущені з даної зброї", — поінформував Марків.

Крім того, він додав, що проведено експертизу і встановлено, що на знарядді чинення злочину, а саме на зброї й на поліетиленовому пакеті, в який була завернута ця зброя, є сліди ДНК підозрюваного.

Щодо того, звідки саме цей пістолет, прокурор не відповів:

"Наразі вам цього повідомити не можемо, досудове розслідування ще триває в цілях слідства".

У відповідь на питання про те, чи співпрацював підозрюваний під час пошуку пістолета, прокурор сказав, що ні.

"Ні, підозрюваний нам не повідомляв. Версія підозрюваного була про те, що він, вказану зброю втопив в озері", — сказав Марків.

Однак прокурор не повідомив, коли саме було знайдено пістолет. Натомість він зазначив, що це було зроблено в межах досудового розслідування.

Нагадаємо, що 18 грудня суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Парубія.

Раніше ми інформували, що СБУ розшукала пістолет кілера, з якого вбили Парубія.

зброя вбивство Львів прокуратура розслідування Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
