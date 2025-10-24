Видео
Україна
Видео

Главная Львов Подозреваемому в убийстве Парубия продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве Парубия продлили меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 12:50
обновлено: 12:51
Убийство Парубия — подозреваемому продлили меру пресечения
Судебное заседание по делу убийства Парубия. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 24 октября проходит судебное заседание по делу об убийстве Андрея Парубия. Подозреваемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Мера пресечения для подозреваемого в убийстве Парубия

Галицкий суд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия в виде ареста до 22 декабря включительно.

Отметим, что сегодня во время заседания руководитель Львовской облпрокуратуры Николай Мерет рассказал, что Михаил Сцельников "сливал" россиянам информацию об объектах Сил обороны.

Правоохранители исследовали телефон подозреваемого и установили, что он передавал эту информацию своему куратору.

Напомним, ранее в прокуратуре рассказали, что подозреваемый пытался уничтожить доказательства. Это дело переквалифицировали.

В то же время в СБУ обнародовали новые детали относительно убийства Андрея Парубия. Подозреваемый был завербован российскими службами более года назад.

суд убийство тюрьма подозрение Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
