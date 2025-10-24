Вбивство Парубія — підозрюваному продовжили запобіжний захід

Судове засідання у справі вбивства Парубія. Фото: Новини.LIVE

У Львові 24 жовтня проходить судове засідання у справі вбивства Андрія Парубія. Підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Парубія

Галицький суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія у вигляді арешту до 22 грудня включно.

Зазначимо, що сьогодні під час засідання керівник Львівської облпрокуратури Микола Мерет розповів, що Михайло Сцельніков "зливав" росіянам інформацію про об'єкти Сил оборони.

Правоохоронці дослідили телефон підозрюваного та встановили, що він передавав цю інформацію своєму куратору.

Нагадаємо, раніше у прокуратурі розповіли, що підозрюваний намагався знищити докази. Цю справу перекваліфікували.

Водночас в СБУ оприлюднили нові деталі щодо вбивства Андрія Парубія. Підозрюваний був завербований російськими службами понад рік тому.