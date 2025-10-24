Вбивство Андрія Парубія — 24 жовтня почалося засідання суду

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

У Галицькому суді Львова 24 жовтня розпочалося засідання по справі вбивства народного депутата Андрія Парубія. Підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Засідання суду у справі вбивства Андрія Парубія

Сьогодні під час судового засідання підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія мають подовжити запобіжний захід.

Сам Михайло Сцельніков відмовився від розмови з журналістами.

Нагадаємо, 1 вересня Михайла Сцельнікова затримали правоохоронці. Він позбувся зброї та вирушив на Хмельниччину.

Наступного дня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 днів.

Під час першого судового засідання підозрюваний привселюдно визнав провину. Він сказав, що це його особиста помста українській владі.

Вже на початку жовтня до справи Парубія обмежили публічний доступ. В СБУ заявили, що це здійснюється з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства України.