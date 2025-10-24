Видео
Україна
Главная Львов Во Львове началось заседание суда по делу об убийстве Парубия

Во Львове началось заседание суда по делу об убийстве Парубия

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 11:55
обновлено: 11:55
Убийство Андрея Парубия — 24 октября началось заседание суда
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

В Галицком суде Львова 24 октября началось заседание по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия. Подозреваемому должны избрать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Заседание суда по делу убийства Андрея Парубия

Сегодня во время судебного заседания подозреваемому в убийстве Андрея Парубия должны продлить меру пресечения.

Сам Михаил Сцельников отказался от разговора с журналистами.

Напомним, 1 сентября Михаила Сцельникова задержали правоохранители. Он избавился от оружия и отправился в Хмельницкую область.

На следующий день подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней.

Во время первого судебного заседания подозреваемый публично признал вину. Он сказал, что это его личная месть украинской власти.

Уже в начале октября к делу Парубия ограничили публичный доступ. В СБУ заявили, что это осуществляется с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Украины.

суд убийство Львов подозрение Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
