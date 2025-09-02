Во Львове 2 сентября прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж

Во Львове прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж
Во Львове во вторник, 2 сентября, проходит прощание с Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Архикафедральном соборе святого Юра.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Похороны Андрея Парубия во Львове 2 сентября
Известно, что около 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.
Большое количество людей продолжает идти, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. На церемонию прибыли также политики.
Напомним, на церемонию прощания с Парубием приехали бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.
А 1 сентября во Львове проходил парастас по Андрею Парубию. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
Читайте Новини.LIVE!