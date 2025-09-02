Видео
Україна
Во Львове прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж

Во Львове прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:39
Во Львове 2 сентября прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж
Прощание с Андреем Парубием во Львове 2 сентября. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 2 сентября, проходит прощание с Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Архикафедральном соборе святого Юра.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Похороны Андрея Парубия во Львове 2 сентября

Известно, что около 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.

Большое количество людей продолжает идти, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. На церемонию прибыли также политики.

Похорон Андрія Парубія у Львові 2 вересня
Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Андрієм Парубієм
Прощание с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE
Похорон Андрія Парубія 2 вересня
Петр и Марина Порошенко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Андрієм Парубієм у Львові
Похороны Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Андрієм Парубієм
Прощание с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE
Андрій Парубій похорони
Прощание с Андреем Парубием во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на церемонию прощания с Парубием приехали бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.

А 1 сентября во Львове проходил парастас по Андрею Парубию. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

убийство Львов похороны политики Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
