Во Львове 2 сентября прощаются с Андреем Парубием — фоторепортаж

Прощание с Андреем Парубием во Львове 2 сентября. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 2 сентября, проходит прощание с Андреем Парубием. Чин похорон проходит в Архикафедральном соборе святого Юра.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Похороны Андрея Парубия во Львове 2 сентября

Известно, что около 13:30 на площади Рынок состоится общегородская церемония прощания.

Большое количество людей продолжает идти, чтобы попрощаться с Андреем Парубием. На церемонию прибыли также политики.

Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE

Петр и Марина Порошенко. Фото: Новини.LIVE

Похороны Андрея Парубия. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Андреем Парубием. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Андреем Парубием во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на церемонию прощания с Парубием приехали бывший генпрокурор Юрий Луценко, нардеп Алексей Гончаренко, экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и другие.

А 1 сентября во Львове проходил парастас по Андрею Парубию. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.