Главная Львов Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж

Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж

Дата публикации 1 сентября 2025 19:34
Во Львове начался парастас по Парубию - фоторепортаж
Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 сентября, в архикафедральном соборе святого Юра во Львове начался парастас по нардепу Андрею Парубию, которого убили во Львове 30 августа. Чин похорон пройдет 2 сентября.

Как проходит церемония  — сообщают Новини.LIVE.

Парастас по Парубию

На церемонии присутствовал отец Парубия, мэр Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОГА Максим Козицкий и другие.

Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж - фото 1
Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE
Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж - фото 2
Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE
Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж - фото 3
Садовый во время парастаса по Парубию. Фото: Новини.LIVE
Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж - фото 4
Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE
Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж - фото 5
Люди пришли на парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Национальной полиции Украины прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Отмечается, что убийство было тщательно спланировано.

Также ранее сообщалось, что правоохранители имеют обоснованные доказательства, что именно задержанный убил Андрея Парубия.

Львов церковь фото похороны Андрей Парубий
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
