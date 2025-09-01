Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж
В понедельник, 1 сентября, в архикафедральном соборе святого Юра во Львове начался парастас по нардепу Андрею Парубию, которого убили во Львове 30 августа. Чин похорон пройдет 2 сентября.
Как проходит церемония — сообщают Новини.LIVE.
Парастас по Парубию
На церемонии присутствовал отец Парубия, мэр Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОГА Максим Козицкий и другие.
Напомним, что в Национальной полиции Украины прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Отмечается, что убийство было тщательно спланировано.
Также ранее сообщалось, что правоохранители имеют обоснованные доказательства, что именно задержанный убил Андрея Парубия.
