Во Львове начался парастас по Парубию — фоторепортаж

Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 сентября, в архикафедральном соборе святого Юра во Львове начался парастас по нардепу Андрею Парубию, которого убили во Львове 30 августа. Чин похорон пройдет 2 сентября.

Как проходит церемония — сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Парастас по Парубию

На церемонии присутствовал отец Парубия, мэр Львова Андрей Садовый, начальник Львовской ОГА Максим Козицкий и другие.

Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Садовый во время парастаса по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Люди пришли на парастас по Парубию. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Национальной полиции Украины прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Отмечается, что убийство было тщательно спланировано.

Также ранее сообщалось, что правоохранители имеют обоснованные доказательства, что именно задержанный убил Андрея Парубия.