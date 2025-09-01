Відео
Головна Львів У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж

У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 19:34
У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж
Парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 вересня, в архикатедральному соборі святого Юра у Львові розпочався парастас за нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня. Чин похорону пройде 2 вересня.

Як проходить церемонія — повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Парастас за Парубієм

На церемонії був присутній батько Парубія, мер Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький та інші.

У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж - фото 1
Парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE
У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж - фото 2
Парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE
У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж - фото 3
Садовий під час парастасу за Парубієм. Фото: Новини.LIVE
У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж - фото 4
Парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE
У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж - фото 5
Люди прийшли на парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Національній поліції України прокоментували затримання підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зазначається, що вбивство було ретельно сплановане.

Також раніше повідомлялося, що правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив Андрія Парубія.

Львів церква фото похорон Андрій Парубій
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
