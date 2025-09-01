У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж

Парастас за Парубієм. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 вересня, в архикатедральному соборі святого Юра у Львові розпочався парастас за нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня. Чин похорону пройде 2 вересня.

Як проходить церемонія — повідомляють Новини.LIVE.

Парастас за Парубієм

На церемонії був присутній батько Парубія, мер Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький та інші.

Нагадаємо, що в Національній поліції України прокоментували затримання підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зазначається, що вбивство було ретельно сплановане.

Також раніше повідомлялося, що правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив Андрія Парубія.