У Львові розпочався парастас за Парубієм — фоторепортаж
У понеділок, 1 вересня, в архикатедральному соборі святого Юра у Львові розпочався парастас за нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня. Чин похорону пройде 2 вересня.
— повідомляють Новини.LIVE.
Парастас за Парубієм
На церемонії був присутній батько Парубія, мер Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький та інші.
Нагадаємо, що в Національній поліції України прокоментували затримання підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія. Зазначається, що вбивство було ретельно сплановане.
Також раніше повідомлялося, що правоохоронці мають обґрунтовані докази, що саме затриманий вбив Андрія Парубія.
