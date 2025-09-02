У Львові 2 вересня прощаються з Андрієм Парубієм — фоторепортаж

Прощання з Андрієм Парубієм у Львові 2 вересня. Фото: Новини.LIVE

У Львові у вівторок, 2 вересня, проходить прощання з Андрієм Парубієм. Чин похорону проходить в Архикатедральному соборі святого Юра.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Похорон Андрія Парубія у Львові 2 вересня

Відомо, що близько 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.

Велика кількість людей продовжує йти, аби попрощатися з Андрієм Парубієм. На церемонію прибули також політики.

Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: Новини.LIVE

Петро та Марина Порошенко. Фото: Новини.LIVE

Похорон Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Андрієм Парубієм. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Андрієм Парубієм у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на церемонію прощання з Парубієм приїхали колишній генпрокурор Юрій Луценко, нардеп Олексій Гончаренко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та інші.

А 1 вересня в Львові проходив парастас за Андрієм Парубієм. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.