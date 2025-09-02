У Львові 2 вересня прощаються з Андрієм Парубієм — фоторепортаж

У Львові прощаються з Андрієм Парубієм — фоторепортаж
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:39
Прощання з Андрієм Парубієм у Львові 2 вересня. Фото: Новини.LIVE
У Львові у вівторок, 2 вересня, проходить прощання з Андрієм Парубієм. Чин похорону проходить в Архикатедральному соборі святого Юра.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Похорон Андрія Парубія у Львові 2 вересня
Відомо, що близько 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання.
Велика кількість людей продовжує йти, аби попрощатися з Андрієм Парубієм. На церемонію прибули також політики.
Нагадаємо, на церемонію прощання з Парубієм приїхали колишній генпрокурор Юрій Луценко, нардеп Олексій Гончаренко, ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та інші.
А 1 вересня в Львові проходив парастас за Андрієм Парубієм. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
