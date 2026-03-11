Відео
Україна
Відео

В СБУ розкрили деталі щодо покарання кілера, який вбив Парубія

В СБУ розкрили деталі щодо покарання кілера, який вбив Парубія

Дата публікації: 11 березня 2026 12:24
Нові деталі від СБУ щодо покарання вбивці Андрія Парубія
Кілер, що вбив Андрія Парубія. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 березня, Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо убивства Андрія Парубія. Під час розслідування було встановлено, що фігурант виправдовував агресію Росії проти України.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла речниця Управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська-Ісаєнко.

Читайте також:

Подробиці щодо покарання кілера, який вбив Андрія Парубія

Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на кілера, який підозрюється у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У коментарі Новини.LIVE представниця СБУ розповіла, що під час розслідування також встановили, що фігурант закликав до повалення конституційного ладу, виправдовував російську агресію та героїзував армію РФ.

Крім того, слідчі знайшли мисливський обріз, який він сховав у тайнику на Личаківському кладовищі.

"Служба безпеки завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на кілера, який підозрюється у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

За результатами слідчих дій задокументовано також і нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення Конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України. 

Також під час розслідування знайдено й мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Окрім цього, слідчі встановили, що чоловік також здійснював інші злочини. Зокрема, виправдовував збройну агресію РФ проти України, також він заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію", — поінформувала речниця Управління СБУ у Львівській області у коментарі Новини.LIVE.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, що 30 серпня 2025 року у Львові вбили ексголову Верховної Ради України Андрія Парубія. В останні хвилини свого життя Андрій Парубій прямував до спортивної зали.

Вже 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у вбивці нардепа Андрія Парубія затримали. Як відомо, вбивця здійснив у нардепа близько 8 пострілів.

Того ж дня, 1 вересня, затриманому 52-річному львів’янину повідомили про підозру у вбивстві Андрія Парубія.

У Львові, 2 вересня, відбулося прощання з Андрієм Парубієм. Чин похорону проходив в Архикатедральному соборі святого Юра.

Під час судового засідання 2 вересня 2025 року підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою провину. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

У Львові 7 жовтня 2025 року відкрили меморіальну таблицю Андрію Парубію. Пам'ятну дошку встановили на вулиці, де вбили ексголову Верховної Ради.

Згодом, 24 жовтня, суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія у вигляді арешту до 22 грудня включно.

суд вбивство Львів розслідування судові рішення Андрій Парубій
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
