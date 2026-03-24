Подозреваемый по делу Парубия сделал эмоциональное заявление журналистам

Михаил Сцельников. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в суде подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия Михаил Сцельников публично заговорил о своем сыне, который, по его словам, пропал без вести на войне, и выступил с резким заявлением в адрес власти. Он раскритиковал власть за то, что его не пустили попрощаться с сыном на похоронах.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Михаил Сцельников эмоционально обратился к журналистам

Во время судебного заседания подозреваемый в убийстве Парубия Михаил Сцельников эмоционально обратился к журналистам и начал говорить о своем сыне, который, как утверждается, пропал без вести под Бахмутом. В зале суда он заявил: "Не прощу власти, что не пустили на похороны сына".

В общении с прессой Сцельников также услышал вопрос о возможном обмене в Россию, однако прямо на него не ответил. Вместо этого он пытался перевести разговор на другие темы.

Ранее, 11 марта, в СБУ добавили, что Михаил Сцельников также оправдывал российскую агрессию против Украины. Отметим, что он полностью признал свою вину. Мотив убийства он объяснил, как месть украинской власти.

Михаилу Сцельникову грозит пожизненное заключение. Мужчина фигурирует сразу в нескольких тяжких преступлениях.

Сын Михаила Сцельникова, Михаил-Виктор Сцельников, долгое время считался пропавшим без вести под Бахмутом. В феврале 2026 года удалось установить его ДНК и официально подтвердить гибель. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 3 марта во Львове.