Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Підозрюваний у справі Парубія емоційно звернувся до журналістів

Підозрюваний у справі Парубія емоційно звернувся до журналістів

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 11:21
Підозрюваний у справі Парубія зробив емоційну заяву журналістам
Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в суді підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков публічно заговорив про свого сина, який, за його словами, зник безвісти на війні, і виступив із різкою заявою на адресу влади. Він розкритикував владу за те, що йогот не пустили попрощатися із сином на похороні.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду. 

Михайло Сцельніков емоційно звернувся до журналістів

Під час судового засідання підозрюваний у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков емоційно звернувся до журналістів і почав говорити про свого сина, який, як стверджується, зник безвісти під Бахмутом. У залі суду він заявив: "Не пробачу владі, що не пустили на похорон сина".

У спілкуванні з пресою Сцельніков також почув запитання про можливий обмін до Росії, однак прямо на нього не відповів. Натомість він намагався перевести розмову на інші теми.

Раніше, 11 березня, в СБУ додали, що Михайло Сцельніков також виправдовував російську агресію проти України. Зазначимо, що він повністю визнав свою провину. Мотив вбивства він пояснив, як помсту українській владі. 

Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув'язнення. Чоловік фігурує одразу в кількох тяжких злочинах. 

Син Михайла Сцельнікова, Михайло-Віктор Сцельніков, тривалий час вважався зниклим безвісти під Бахмутом. У лютому 2026 року вдалося встановити його ДНК та офіційно підтвердити загибель. Церемонія прощання з військовослужбовцем відбулася  3 березня у Львові.

суд вбивство Львів Андрій Парубій
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації