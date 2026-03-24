Підозрюваний у справі Парубія зробив емоційну заяву журналістам

Михайло Сцельніков. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в суді підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков публічно заговорив про свого сина, який, за його словами, зник безвісти на війні, і виступив із різкою заявою на адресу влади. Він розкритикував владу за те, що йогот не пустили попрощатися із сином на похороні.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із зали суду.

Читайте також:

Михайло Сцельніков емоційно звернувся до журналістів

Під час судового засідання підозрюваний у вбивстві Парубія Михайло Сцельніков емоційно звернувся до журналістів і почав говорити про свого сина, який, як стверджується, зник безвісти під Бахмутом. У залі суду він заявив: "Не пробачу владі, що не пустили на похорон сина".

У спілкуванні з пресою Сцельніков також почув запитання про можливий обмін до Росії, однак прямо на нього не відповів. Натомість він намагався перевести розмову на інші теми.

Раніше, 11 березня, в СБУ додали, що Михайло Сцельніков також виправдовував російську агресію проти України. Зазначимо, що він повністю визнав свою провину. Мотив вбивства він пояснив, як помсту українській владі.

Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув'язнення. Чоловік фігурує одразу в кількох тяжких злочинах.

Син Михайла Сцельнікова, Михайло-Віктор Сцельніков, тривалий час вважався зниклим безвісти під Бахмутом. У лютому 2026 року вдалося встановити його ДНК та офіційно підтвердити загибель. Церемонія прощання з військовослужбовцем відбулася 3 березня у Львові.