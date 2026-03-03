Михайло Лемберг — у Львові попрощалися з військовим

Прощання з Михайлом "Лембергом" Сцельніковим. Фото: Новини.LIVE

У Львові 3 березня попрощалися з військовим Михайлом-Віктором "Лембергом" Сцельніковим. Він загинув у травні 2023 року і вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Прощання з Михайлом "Лембергом"

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Лемберг" долучився до складу 206 окремого батальйону територіальної оборони, згодом служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Його мама Олена Чернінька розповіла, що він хотів, аби його перевели в 93 бригаду, тому що тоді вона стояла в Бахмуті, а він рвався у найгарячіші точки, аби бути максимально корисним.

"Він був дуже веселим. Хлопці казали, що вони були на позиції в такій критичній ситуації, що здавалося звідси неможливо вийти, а Михайло всім підіймав бойовий дух, сміявся, жартував і якось було легше перенесити важкі ситуації. А ще вчора мені написав його побратим і сказав: "Дякую вам за сина. І дякую йому, за те, що я живий"", — поділилася мама загиблого.

Прощання з Михайлом Сцельніковим у Львові. Фото: Новини.LIVE

Мама Михайла "Лемберга" прощається з сином. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Михайлом "Лембергом". Фото: Новини.LIVE

Олена Черніцька прощається з сином. Фото: Новини.LIVE

Чин похорону військового Михайла "Лемберга". Фото: Новини.LIVE

Михайло Сцельніков загинув 20 травня 2023 року поблизу Бахмута у Донецькій області у віці 28 років. Довгий час він вважався зниклим безвісти.

Більш відомим загиблий військовий став після того, як у Львові вбили ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваним у вбивстві колишнього посадовця є батько Сцельнікова.

Зазначимо, батько "Лемберга" визнав провину у вбивстві Парубія під час судового засідання у вересні 2025 року. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі за сина, який зник на війні.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний дав детальнішу інформацію з приводу того як вчиняв кримінальне правопорушення.