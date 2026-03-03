Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові попрощалися з військовим Михайлом "Лембергом" — фоторепортаж

У Львові попрощалися з військовим Михайлом "Лембергом" — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 14:00
Михайло Лемберг — у Львові попрощалися з військовим
Прощання з Михайлом "Лембергом" Сцельніковим. Фото: Новини.LIVE

У Львові 3 березня попрощалися з військовим Михайлом-Віктором "Лембергом" Сцельніковим. Він загинув у травні 2023 року і вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Прощання з Михайлом "Лембергом"

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Лемберг" долучився до складу 206 окремого батальйону територіальної оборони, згодом служив у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". 

Його мама Олена Чернінька розповіла, що він хотів, аби його перевели в 93 бригаду, тому що тоді вона стояла в Бахмуті, а він рвався у найгарячіші точки, аби бути максимально корисним. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Він був дуже веселим. Хлопці казали, що вони були на позиції в такій критичній ситуації, що здавалося звідси неможливо вийти, а Михайло всім підіймав бойовий дух, сміявся, жартував і якось було легше перенесити важкі ситуації. А ще вчора мені написав його побратим і сказав: "Дякую вам за сина. І дякую йому, за те, що я живий"", — поділилася мама загиблого. 

Похорон Михайла Сцельнікова у Львові
Прощання з Михайлом Сцельніковим у Львові. Фото: Новини.LIVE
Син підозрюваного у вбивстві Парубія
Мама Михайла "Лемберга" прощається з сином. Фото: Новини.LIVE
Похорон Михайла Сцельнікова
Прощання з Михайлом "Лембергом". Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом Сцельніковим у Львові
Олена Черніцька прощається з сином. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом "Лембергом"
Чин похорону військового Михайла "Лемберга". Фото: Новини.LIVE

Михайло Сцельніков загинув 20 травня 2023 року поблизу Бахмута у Донецькій області у віці 28 років. Довгий час він вважався зниклим безвісти.

Більш відомим загиблий військовий став після того, як у Львові вбили ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваним у вбивстві колишнього посадовця є батько Сцельнікова.

Зазначимо, батько "Лемберга" визнав провину у вбивстві Парубія під час судового засідання у вересні 2025 року. Він зізнався, що це його особиста помста українській владі за сина, який зник на війні. 

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний дав детальнішу інформацію з приводу того як вчиняв кримінальне правопорушення.

Львів військові похорон війна в Україні Андрій Парубій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації