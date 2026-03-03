Видео
Главная Львов Прощание с военным Михаилом "Лембергом" во Львове — фоторепортаж

Прощание с военным Михаилом "Лембергом" во Львове — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:00
Во Львове простились с военным Михаилом Сцельниковым
Прощание с Михаилом "Лембергом" Сцельниковым. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 3 марта состоялись похороны военного Михаила-Виктора "Лемберга" Сцельникова. Он погиб под Бахмутом в мае 2023 года и все это время считался пропавшим без вести. 

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Прощание с Михаилом "Лембергом"

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину "Лемберг" присоединился к составу 206 отдельного батальона территориальной обороны, впоследствии служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Его мама Елена Чернинько рассказала, что он хотел, чтобы его перевели в 93 бригаду, потому что тогда она стояла в Бахмуте, а он рвался в самые горячие точки, чтобы быть максимально полезным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Он был очень веселым. Ребята говорили, что они были на позиции в такой критической ситуации, что казалось отсюда невозможно выйти, а Михаил всем поднимал боевой дух, смеялся, шутил и как-то было легче перенести тяжелые ситуации. А еще вчера мне написал его побратим и сказал: "Спасибо вам за сына. И спасибо ему, за то, что я жив"", — поделилась мама погибшего.

Похорон Михайла Сцельнікова у Львові
Прощание с Михаилом Сцельниковим во Львове. Фото: Новини.LIVE
Син підозрюваного у вбивстві Парубія
Мама Михаила "Лемберга" прощается с сыном. Фото: Новини.LIVE
Похорон Михайла Сцельнікова
Прощание с Михаилом "Лембергом". Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом Сцельніковим у Львові
Елена Черницкая прощается с сыном. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Михайлом "Лембергом"
Чин похорон военного Михаила "Лемберга". Фото: Новини.LIVE

Михаил Сцельников погиб 20 мая 2023 года вблизи Бахмута в Донецкой области в возрасте 28 лет. Долгое время он считался пропавшим без вести.

Более известным погибший военный стал после того, как во Львове убили экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Подозреваемым в убийстве бывшего чиновника является отец Сцельникова.

Отметим, отец "Лемберга" признал вину в убийстве Парубия во время судебного заседания в сентябре 2025 года. Он признался, что это его личная месть украинской власти за сына, который пропал на войне.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый дал более подробную информацию по поводу того как совершал уголовное преступление.

Львов военные похороны война в Украине Андрей Парубий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
