Главная Львов Подозреваемые в убийствах Фарион и Парубия оказались сокамерниками

Дата публикации 25 марта 2026 00:32
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Марта Байдака, Новини.LIVE

Во Львове обвиняемые по резонансным делам оказались в одной камере следственного изолятора. Речь идет о фигурантах дел, связанных с гибелью Ирины Фарион и Андрея Парубия. Информация стала известна во время заседания Шевченковского районного суда.

Ее озвучил один из обвиняемых в ходе рассмотрения дела, сообщает портал Новини.LIVE.

По словам Вячеслава Зинченко, его сокамерником является Михаил Сцельников. Последний проходит обвиняемым по другому громкому делу. При этом, как отметил Зинченко, между ними нет личных симпатий. Он подчеркнул, что сокамерник не заинтересован давать показания в его пользу. 

Михаил Сцельников
Михаил Сцельников в суде. Фото: УНИАН

Один из обвиняемых объявил голодовку

Во время заседания Вячеслав Зинченко также заявил о начале голодовки. По его словам, причиной стало исчезновение личного спортивного инвентаря, который он использовал в камере. Он утверждает, что один из сотрудников СИЗО мог быть причастен к этому. Свидетелем ситуации, по его словам, был его сокамерник.

Позже Михаил Сцельников подтвердил, что слышал соответствующий разговор. Он также заявил о готовности присоединиться к голодовке, если ситуация не будет решена. Обстоятельства инцидента остаются предметом дальнейшего разбирательства. 

Напомним, ранее Михаил Сцельников заявил о том, что во время обыска у него пропала крупная сумма денег. 

Также подозреваемый по делу Андрея Парубия резко раскритиковал власти и рассказал о сыне, который пропал на фронте. 

суд Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко Андрей Парубий
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
