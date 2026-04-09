Вбивство Фаріон: судове засідання знову перенесли

Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові знову перенесли судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. На нього не зʼявився адвокат підозрюваного Вʼячеслава Зінченка Ігор Сулима. Відомо, що сьогодні був запланований допит затриманого.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у четвер, 9 квітня.

Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон

Прокурор подав клопотання: якщо Сулима повторно не з’явиться без обґрунтованих причин, він проситиме суд застосувати до нього відповідальність у разі визнання такої неявки неповажною.

Перенесення судового засідання прокоментувала також донька Ірини Фаріон Софія Особа.

"Адвокат Сулима навіть не подав жодної заявки, що його не буде. Тобто він не попередив суд. Я вважаю, це повне нахабство", — наголосила вона.

За її словами, якщо на це будуть закривати очі, то засідання вкотре переноситимуться.

"Сьогодні мало бути на засіданні допит обвинуваченого Зінченка. Насправді я не знаю, чому Зінченко так боїться, щоб його допитували. Якщо він не вбивав Ірину Фаріон, то він має чітко сказати: "Я не вбивав". Але очевидно це брехня. Він є вбивцею Ірини Фаріон і він має сидіти довічно, бо усі матеріали справи підтверджують це і він сам це знає", — додала Особа.

Як писали Новини.LIVE, 19 березня відбулося судове засідання у справі вбивства Фаріон. Особа заявила, що інформація з телефону підозрюваного Зінченка підтверджує його причетність до злочину. За її словами, усі нотатки були російською мовою.

А 5 березня підозрюваному продовжили запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів (до 4 травня) без права внесення застави.

Раніше суд відхилив клопотання адвокатів Зінченка щодо зміни запобіжного заходу. Захист просив перевести його під цілодобовий домашній арешт із носіння електронного браслета.