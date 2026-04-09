Убийство Фарион: судебное заседание снова перенесли

Вячеслав Зинченко.

Во Львове снова перенесли судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. На него не явился адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко Игорь Сулима. Известно, что сегодня был запланирован допрос задержанного.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в четверг, 9 апреля.

Судебное заседание по делу убийства Ирины Фарион

Прокурор подал ходатайство: если Сулима повторно не появится без обоснованных причин, он будет просить суд применить к нему ответственность в случае признания такой неявки неуважительной.

Перенос судебного заседания прокомментировала также дочь Ирины Фарион София Особа.

"Адвокат Сулима даже не подал никакой заявки, что его не будет. То есть он не предупредил суд. Я считаю, это полная наглость", — подчеркнула она.

По ее словам, если на это будут закрывать глаза, то заседание в очередной раз будут переноситься.

"Сегодня должен был быть на заседании допрос обвиняемого Зинченко. На самом деле я не знаю, почему Зинченко так боится, чтобы его допрашивали. Если он не убивал Ирину Фарион, то он должен четко сказать: "Я не убивал". Но очевидно это ложь. Он является убийцей Ирины Фарион и он должен сидеть пожизненно, потому что все материалы дела подтверждают это и он сам это знает", — добавила Лицо.

Как писали Новини.LIVE, 19 марта состоялось судебное заседание по делу убийства Фарион. Особа заявила, что информация с телефона подозреваемого Зинченко подтверждает его причастность к преступлению. По ее словам, все заметки были на русском языке.

А 5 марта подозреваемому продлили меру пресечения содержание под стражей на 60 дней (до 4 мая) без права внесения залога.

Ранее суд отклонил ходатайство адвокатов Зинченко по изменению меры пресечения. Защита просила перевести его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.