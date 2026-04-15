Во Львове началось судебное заседание по убийству Фарион

Во Львове началось судебное заседание по убийству Фарион

Дата публикации 15 апреля 2026 14:02
Во Львове началось судебное заседание по убийству Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В среду, 15 апреля, во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко и дочь убитой София Особа уже прибыли в зал суда. Адвокат Зинченко подал ходатайство о проведении заседания в режиме видеосвязи.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в среду, 15 апреля.

Суд у справі Фаріон
Вячеслав Зинченко в суде 15 апреля 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Убийство Фарион: судебное заседание 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, стартовало очередное судебное заседание по убийству языковеда Ирины Фарион.

Подозреваемый Вячеслав Зинченко уже прибыл в суд, также приехали его друзья. В частности, на месте и дочь убитой Ирины Фарион — София Особа.

По информации журналистки Новини.LIVE, судья объявил перерыв в связи с задержанием коллегии судей на другом заседании.

Кроме того, адвокат Зинченко подал ходатайство о проведении заседания в режиме видеосвязи, однако у него также возникли трудности — другое судебное заседание сместилось на 13:00, поэтому пока неизвестно, сможет ли он вернуться к львовскому процессу. В заседании объявлен перерыв до 14:00.

Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. Спасти ее не удалось — она погибла.

Новини.LIVE информировали, что 9 апреля во Львове снова перенесли суд по делу убийства Ирины Фарион из-за неявки адвоката подозреваемого Вячеслава Зинченко. На заседании планировали допросить обвиняемого. Прокурор заявил, что в случае повторного отсутствия защитника без уважительных причин будет просить привлечь его к ответственности.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время судебного заседания по делу убийства Ирины Фарион 19 марта дочь погибшей София Особа заявила, что данные с телефона подозреваемого Вячеслава Зинченко свидетельствуют о его причастности к преступлению. По ее словам, записи в устройстве были на русском языке и указывают на его вину.

В частности, Новини.LIVE писали, что во время судебного заседания 5 марта по делу Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирина Фарион, рассмотрели вопрос меры пресечения. Суд постановил продлить ему содержание под стражей. Подозреваемый будет находиться до 4 мая без права на залог.

убийство Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
