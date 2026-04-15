Справа Фаріон: суд відхилив вимоги адвоката Зінченка

Вʼячеслав Зінченко.

У Львові у середу, 15 квітня, відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Захист просив провести ще одну портретну експертизу підозрюваного Вʼячеслава Зінченка. Суд відхилив клопотання.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Адвокат підозрюваного наполягав на перегляді відеозаписів із висловлюваннями загиблої та просив утриматися від визначення її як громадської діячки.

"Я хочу їм нагадати, що ідеї Ірини Фаріон вічні і навіть після вбивства, жорстокого вбивства, яке зробив Вʼячеслав Зінченко, Ірина Фаріон — жива. Коли адвокат собі дозволяє таке запитувати, я вважаю, що це зовсім немає ніякої поваги", — каже донька Ірини Фаріон Софія Особа.

За її словами, той факт, що підозрюваний відмовляється доповідати і говорити про свій допит, стверджує лише одне — "якби він насправді не був вбивцею Ірини Фаріон, він би нічого не боявся".

Наступне судове засідання у справі вбивства відбудеться 16 квітня. Зінченко подаватиме чотири нових клопотання.

Як писали Новини.LIVE, минуле засідання у справі вбивства Ірини Фаріон було заплановане на 9 квітня, але його перенесли, оскільки не зʼявився адвокат підозрюваного Ігор Сулима. На ньому мав відбутися допит затриманого.

Раніше Софія Особа стверджувала, що дані у телефоні Зінченка свідчать про його вину. За її словами, усі нотатки підозрюваного були написані російською мовою.

Крім того, раніше адвокати Зінченка просили суд змінити запобіжний захід та перевести підозрюваного під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Однак судді не задовольнили клопотання.