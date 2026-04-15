Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дело Фарион: суд отклонил требования адвоката Зинченко

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 18:48
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 15 апреля, состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Защита просила провести еще одну портретную экспертизу подозреваемого Вячеслава Зинченко. Суд отклонил ходатайство.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион

Адвокат подозреваемого настаивал на просмотре видеозаписей с высказываниями погибшей и просил воздержаться от определения ее как общественного деятеля.

"Я хочу им напомнить, что идеи Ирины Фарион вечны и даже после убийства, жестокого убийства, которое совершил Вячеслав Зинченко, Ирина Фарион — жива. Когда адвокат себе позволяет такое спрашивать, я считаю, что это совсем нет никакого уважения", — говорит дочь Ирины Фарион София Особа.

Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон 15 квітня
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По ее словам, тот факт, что подозреваемый отказывается докладывать и говорить о своем допросе, утверждает лишь одно — "если бы он на самом деле не был убийцей Ирины Фарион, он бы ничего не боялся".

Читайте также:

Следующее судебное заседание по делу об убийстве состоится 16 апреля. Зинченко будет подавать четыре новых ходатайства.

Как писали Новини.LIVE, прошлое заседание по делу об убийстве Ирины Фарион было запланировано на 9 апреля, но его перенесли, поскольку не явился адвокат подозреваемого Игорь Сулима. На нем должен был состояться допрос задержанного.

Ранее София Особа утверждала, что данные в телефоне Зинченко свидетельствуют о его вине. По ее словам, все заметки подозреваемого были написаны на русском языке.

Кроме того, ранее адвокаты Зинченко просили суд изменить меру пресечения и перевести подозреваемого под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако судьи не удовлетворили ходатайство.

Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации