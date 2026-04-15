Дело Фарион: суд отклонил требования адвоката Зинченко

Вячеслав Зинченко.

Во Львове в среду, 15 апреля, состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Защита просила провести еще одну портретную экспертизу подозреваемого Вячеслава Зинченко. Суд отклонил ходатайство.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд по делу об убийстве Ирины Фарион

Адвокат подозреваемого настаивал на просмотре видеозаписей с высказываниями погибшей и просил воздержаться от определения ее как общественного деятеля.

"Я хочу им напомнить, что идеи Ирины Фарион вечны и даже после убийства, жестокого убийства, которое совершил Вячеслав Зинченко, Ирина Фарион — жива. Когда адвокат себе позволяет такое спрашивать, я считаю, что это совсем нет никакого уважения", — говорит дочь Ирины Фарион София Особа.

По ее словам, тот факт, что подозреваемый отказывается докладывать и говорить о своем допросе, утверждает лишь одно — "если бы он на самом деле не был убийцей Ирины Фарион, он бы ничего не боялся".

Следующее судебное заседание по делу об убийстве состоится 16 апреля. Зинченко будет подавать четыре новых ходатайства.

Как писали Новини.LIVE, прошлое заседание по делу об убийстве Ирины Фарион было запланировано на 9 апреля, но его перенесли, поскольку не явился адвокат подозреваемого Игорь Сулима. На нем должен был состояться допрос задержанного.

Ранее София Особа утверждала, что данные в телефоне Зинченко свидетельствуют о его вине. По ее словам, все заметки подозреваемого были написаны на русском языке.

Кроме того, ранее адвокаты Зинченко просили суд изменить меру пресечения и перевести подозреваемого под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако судьи не удовлетворили ходатайство.