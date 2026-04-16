Дело Фарион: Зинченко назвал доказательства обвинения абсурдными

Подозреваемый Вячеслав Зинченко.

Во Львове второй день подряд продолжается судебное противостояние по делу об убийстве Ирины Фарион. Сегодня, 16 апреля, подозреваемый Вячеслав Зинченко перешел к активной защите, представив суду перечень из 26 пунктов, которыми он пытается разбить доказательства обвинения относительно своих взглядов и назвав "абсурдным" анализ содержимого своего мобильного телефона.

Об этом из зала суда сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Сегодня в зале львовского суда, куда прибыли судьи для продолжения рассмотрения дела об убийстве профессора Ирины Фарион, царила напряженная атмосфера.

В зале заседаний снова встретились подозреваемый Вячеслав Зинченко, которого пришли поддержать мать и друзья, и дочь погибшей София Лицо со своими адвокатами. Это уже второе подряд заседание на этой неделе после вчерашних слушаний в среду, 15 апреля. Защитник Зинченко на этот раз участвовал в процессе дистанционно, подав ходатайство о работе в режиме видеосвязи.

Дочь Ирины Фарион (слева) с адвокатами. Фото: Новости.LIVE

Сам Вячеслав Зинченко принял активное участие в обсуждении, зачитав собственный список из 26 пунктов. Эти тезисы, по его убеждению, должны полностью опровергнуть аргументы прокуроров относительно его мировоззрения.

Читайте также:

В частности, подсудимый публично возмутился методами следствия, заявив, что "это абсурдно делать характеристику на основании того, что нашли у него в телефоне". Зинченко настаивает, что цифровые доказательства, собранные с его гаджета, не могут быть основой для выводов о его причастности к преступлению или мотивах.

Как писал ранее Новини.LIVE, параллельно с этим адвокат подозреваемого выдвинул ряд требований, касающихся самой фигуры погибшей. Защита настаивает на детальном просмотре видеозаписей с публичными выступлениями Ирины Фарион, чтобы проанализировать ее риторику.

Более того, сторона Зинченко официально призвала суд воздержаться от использования определения "общественный деятель" в отношении убитой языковеда во время судебного процесса. Суд продолжает изучать предоставленные ходатайства и аргументы сторон по делу, которое находится под пристальным наблюдением общественности.