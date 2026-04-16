Суд отклонил все ходатайства Зинченко: дочь Фарион

Суд отклонил все ходатайства Зинченко: дочь Фарион

Дата публикации 16 апреля 2026 20:48
Дочь погибшей Ирины Фарион София Особа. Фото: кадр из видео

Во Львове в четверг, 16 апреля, завершилось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Суд отклонил все ходатайства, которые подавали адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Об этом рассказала дочь убитой София Особа, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

София Особа о суде над Зинченко

По словам Особы, на сегодняшнем заседании суда все ходатайства Зинченко были отклонены. Она отметила, что пришлось дольше ждать, чем суд рассматривал вопрос. София Особа отметила, что Зинченко стоит перестать утверждать, что Ирина Фарион якобы не была общественным деятелем.

"Он осознает, что он ее убил за ее гражданский долг, за то, чтобы она отстаивала язык, культуру и государство... Он посягнул на жизнь Ирины Фарион как общественного деятеля, которая своим словом отстаивала украинцев. И сейчас, как он планирует уничтожать и говорить о ней ерунду, то я считаю это мерзко и примитивно", — подчеркнула дочь убитой.

Особа отметила, что Зинченко является опасным для общества. Она убеждена, что он должен получить пожизненный срок.

Читайте также:

Следующее заседание по делу об убийстве Ирины Фарион должно состояться уже в пятницу, 17 апреля. В то же время София Особа считает, что чего-то особенного от него ожидать не стоит.

"Я думаю, мы завтра приедем и дольше подождем, чем состоится судебное заседание", — сказала Особа.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 апреля во Львове состоялось заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко подал ходатайство о проведении заседания в режиме видеосвязи. Кроме того, из-за задержки с другим заседанием был объявлен перерыв.

На суде сам Вячеслав Зинченко зачитал список из 26 пунктов, которые, по его мнению, должны полностью опровергнуть аргументы прокуроров. Подозреваемый настоял, что доказательства, которые получили с его телефона, не могут указывать на мотив.

Кроме того, защита просила провести еще одну портретную экспертизу подозреваемого. Также адвокат Зинченко настаивал на том, чтобы пересмотреть видео с высказываниями погибшей. Суд отклонил ходатайство.

суд Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
