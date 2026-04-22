Справа Фаріон: Зінченко спробував скоїти самогубство у залі суду
Дата публікації: 22 квітня 2026 15:13
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
У середу, 22 квітня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко спробував скоїти самогубство у залі суду. Йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 червня.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у середу, 22 квітня.
Вбивство Фаріон: судове засідання 22 квітня
