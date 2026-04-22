Дело Фарион: Зинченко попытался совершить самоубийство в зале суда

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко.

В среду, 22 апреля, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко попытался совершить самоубийство в зале суда. Ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июня.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда в среду, 22 апреля.

Вячеслав Зинченко во время судебного заседания 22 апреля 2026 года.

Убийство Фарион: судебное заседание 22 апреля

Несмотря на возражения обвиняемого и его заявление о неготовности из-за голодовки, суд продолжил рассмотрение дела и перешел к дебатам.

Суд решил продлить подозреваемому Вячеславу Зинченко содержание под стражей до 21 июня 2026 года.

Во время судебного заседания Зинченко пытался совершить самоубийство. Он хотел повеситься на футболке. Подозреваемый также заявил, что не убивал Ирину Фарион.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение в голову. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось — языковед умерла.

Новини.LIVE информировали, что во Львове 16 апреля состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, которое завершилось отклонением всех ходатайств стороны защиты Вячеслава Зинченко. Дочь погибшей София Лицо отметила, что Зинченко должен получить пожизненный срок заключения.

Новини.LIVE также сообщали, что 16 апреля Вячеслав Зинченко заявил, что доказательства обвинения являются "абсурдными". Он представил суду 26 аргументов в свою защиту. Также он резко раскритиковал анализ данных со своего мобильного телефона.