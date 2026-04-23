Справа про вбивство Фаріон: суд перенесли через стан Зінченка

В'ячеслав Зінченко в залі суду. Фото: кадр з відео

У Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання вдруге поспіль переривають через погіршення самопочуття обвинуваченого В'ячеслава Зінченка.

Про це з місця подій повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Засідання у справі про вбивство Фаріон

23 квітня у суді відновили дебати у справі В'ячеслава Зінченка. Прокурори почали викладати докази, зокрема детально відтворили маршрут пересування підозрюваного у день злочину на основі записів камер відеоспостереження.

За версією обвинувачення, Зінченко перебував у районі вулиці Масарика у Львові, де його неодноразово бачили свідки. Вони описували чоловіка в маскувальному одязі та панамі, який тривалий час перебував у дворі, поводився підозріло та спостерігав за під'їздом будинку.

Свідчення очевидців підтверджуються фото, відео та експертизами, зокрема портретною, молекулярно-генетичною та одорологічною.

Читайте також:

Прокурори заявили, що результати експертиз вказують на збіг ДНК та запахових слідів із зразками обвинуваченого. Також у суді наголосили, що зібрані докази узгоджуються між собою за часом і місцем подій.

Під час засідання Зінченко повідомив про погіршення самопочуття та намір припинити голодування. Він попросив викликати медиків і перенести слухання. У залі був присутній лікар, а згодом прибула й бригада швидкої допомоги, яку викликала мати обвинуваченого.

Суддя ухвалив оголосити перерву, враховуючи стан Зінченка та необхідність медичного нагляду після припинення голодування. Наступне засідання призначене на 24 квітня.

Донька Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила, що таким чином Зінченко навмисно затягує судовий процес.

"Я вважаю, що це вкотре затягування судового процесу щодо вбивства мами. Боротьба триває, не буває легко. Це важкий судовий процес, але я вірю, що Зінченко сяде довічно. Якщо він не сяде довічно, ми будемо подавати апеляцію, тому що він забрав не тільки мою маму, він забрав громадську діячку, яка любила Україну, любила мову і це доводила", — заявила донька загиблої.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час попереднього засідання, 22 квітня, Зінченку стало зле просто в залі суду — він знепритомнів, на місце викликали бригаду швидкої допомоги.

Того ж дня під час засідання Зінченко також намагався вчинити самогубство. Суд ухвалив рішення продовжити йому запобіжний захід — тримання під вартою до 21 червня.