Дело об убийстве Фарион: суд перенесли из-за состояния Зинченко

Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: кадр из видео

В Шевченковском районном суде Львова состоялось рассмотрение дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Заседание второй раз подряд прерывают из-за ухудшения самочувствия обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом с места событий сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Заседание по делу об убийстве Фарион

23 апреля в суде возобновили дебаты по делу Вячеслава Зинченко. Прокуроры начали излагать доказательства, в частности подробно воссоздали маршрут передвижения подозреваемого в день преступления на основе записей камер видеонаблюдения.

По версии обвинения, Зинченко находился в районе улицы Масарика во Львове, где его неоднократно видели свидетели. Они описывали мужчину в маскировочной одежде и панаме, который длительное время находился во дворе, вел себя подозрительно и наблюдал за подъездом дома.

Показания очевидцев подтверждаются фото, видео и экспертизами, в частности портретной, молекулярно-генетической и одорологической.

Прокуроры заявили, что результаты экспертиз указывают на совпадение ДНК и запаховых следов с образцами обвиняемого. Также в суде отметили, что собранные доказательства согласуются между собой по времени и месту событий.

Во время заседания Зинченко сообщил об ухудшении самочувствия и намерении прекратить голодовку. Он попросил вызвать медиков и перенести слушания. В зале присутствовал врач, а затем прибыла и бригада скорой помощи, которую вызвала мать обвиняемого.

Судья постановил объявить перерыв, учитывая состояние Зинченко и необходимость медицинского наблюдения после прекращения голодовки. Следующее заседание назначено на 24 апреля.

Дочь Ирины Фарион, София Особа, заявила, что таким образом Зинченко намеренно затягивает судебный процесс.

"Я считаю, что это в очередной раз затягивание судебного процесса по убийству мамы. Борьба продолжается, не бывает легко. Это тяжелый судебный процесс, но я верю, что Зинченко сядет пожизненно. Если он не сядет пожизненно, мы будем подавать апелляцию, потому что он забрал не только мою маму, он забрал общественного деятеля, которая любила Украину, любила язык и это доказывала", — заявила дочь погибшей.

Как сообщали Новини.LIVE, во время предыдущего заседания, 22 апреля, Зинченко стало плохо прямо в зале суда — он потерял сознание, на место вызвали бригаду скорой помощи.

В тот же день во время заседания Зинченко также пытался совершить самоубийство. Суд принял решение продлить ему меру пресечения — содержание под стражей до 21 июня.