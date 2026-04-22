Зінченко під час засідання у справі Фаріон втратив свідомість

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко.

Сьогодні, 22 квітня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко втратив свідомість у залі суду. Медики швидкої допомоги приїхали на місце інциденту.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у середу, 22 квітня.

Суд у справі Фаріон: Зінченко втратив свідомість

Натомість присутніх, зокрема представників ЗМІ, попросили залишити приміщення суду.

Раніше суд продовжив Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави до 21 червня 2026 року.

Новини.LIVE інформували, що під час сьогоднішнього судового засідання Зінченко нібито намагався скоїти самогубство. Він хотів повіситися на футболці. Однак згодом він визнав, що це було шоу, щоб перенести засідання.

Новини.LIVE писали, що 16 квітня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Фаріон. Суд відхилив усі клопотання захисту В’ячеслава Зінченка. Донька загиблої Софія Особа заявила, що він має отримати довічне ув’язнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, того ж дня Зінченко виступив у суді зі своєю позицією. Він назвав докази обвинувачення "абсурдними". Також подав 26 аргументів на свій захист і розкритикував аналіз даних зі свого телефону.