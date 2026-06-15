Судебный процесс над Зинченко зашел в тупик: что происходило на заседании

Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 15 июня, на судебном заседании по делу Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве лингвиста Ирины Фарион, произошел сбой из-за отсутствия его адвоката Ларисы Криворучко. Это вынудило суд привлечь бесплатного адвоката и в очередной раз перенести заседание по рассмотрению дела

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над Вячеславом Зинченко в очередной раз перенесли

Рассмотрение дела об убийстве лингвиста Ирины Фарион оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия в зале заседаний адвоката подозреваемого Ларисы Криворучко.

Вячеслав Зинченко в суде. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Поскольку срок содержания под стражей Вячеслава Зинченко истекает уже 20 июня, сторона обвинения прибегла к экстренным процессуальным мерам. Прокурор выступил с ходатайством о срочном привлечении для Зинченко бесплатного государственного адвоката. Защитник от государства был нужен для рассмотрения вопроса о продлении срока пребывания подсудимого в следственном изоляторе. Судьи поддержали позицию прокуратуры, удалились в совещательную комнату и удовлетворили просьбу о назначении бесплатного адвоката.

Бесплатный адвокат. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сам подозреваемый Вячеслав Зинченко заявил в суде, что ситуация с отсутствием защиты стала для него неожиданностью. Он попросил суд предоставить ему дополнительное время для привлечения другого представителя.

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«Есть ли информация с другой стороны? Прошу предоставить время на поиск частного адвоката, поскольку я узнал об этом буквально недавно», — сказал Вячеслав Зинченко.

В то же время парень добавил, что намерен и в дальнейшем пользоваться услугами своей бывшей защитницы. По словам Зинченко, он располагает информацией о том, что Ларисе Криворучко официально восстановили право на ведение адвокатской деятельности, поэтому планирует продолжать с ней активное сотрудничество. Учитывая ситуацию, суд объявил перерыв и перенес заседание на следующий день, во вторник, 16 июня, на 11:00.

Длительная задержка в судебном зале и поведение стороны защиты вызвали возмущение у семьи погибшей. Дочь лингвистки София Особа остро отреагировала на ход судебного процесса и обвинила команду Зинченко в попытках искусственно затормозить судебный процесс. Она также поставила под сомнение слова подсудимого относительно правового статуса его частного адвоката.

«Сегодня, после долгого перерыва, наконец, состоялось судебное заседание. Еще раз хочу напомнить, что затягивается судебный процесс. Мы с вами прождали, когда объявили перерыв, четыре часа. Дождались государственного адвоката, а затем услышали слова Зинченко, который говорит, что Криворучко возвращается к нему и будет его защищать. Но хочу сказать, что на сайте ее права на деятельность приостановлены», — прокомментировала София Особа.

Новини.LIVE подробно освещали судебный процесс над Вячеславом Зинченко. Так, 10 июня 2026 года комиссия адвокатуры Винницкой области приняла решение на целый год лишить права на занятие адвокатской деятельностью известную юристку Ларису Криворучко. Причиной такого наказания стало ненадлежащее поведение женщины во время рассмотрения другого судебного дела. Стоит отметить, что Криворучко является ключевым защитником Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в резонансном убийстве лингвиста и профессора Ирины Фарион.

Сам обвиняемый находится под стражей еще с 25 июля 2024 года, сторона государственного обвинения настаивает на пожизненном заключении. В настоящее время судебный процесс продолжается в Шевченковском районном суде Львова, где, в частности, в апреле заседания дважды подряд пришлось прерывать и переносить из-за внезапного ухудшения самочувствия Зинченко во время слушаний.