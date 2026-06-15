Суд над Зінченком у глухому куті: що відбувалося на засіданні

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові в понеділок, 15 червня, на судовому засіданні у справі В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, виник колапс через відсутність його захисниці Лариси Криворучко. Це змусило суд залучити безкоштовного адвоката та вкотре перенести засідання для розгляду справи

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над В'ячеславом Зінченком вкотре перенесли

Розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон опинився під загрозою зриву через відсутність у залі засідань адвокатки підозрюваного Лариси Криворучко.

В'ячеслав Зінченко у суді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Оскільки термін тримання під вартою В'ячеслава Зінченка закінчується вже 20 червня, сторона обвинувачення задіяла екстрені процесуальні заходи. Прокурор виступив із клопотанням про термінове залучення для Зінченка безкоштовного державного адвоката. Захисник від держави був потрібен для розгляду питання про подовження строку перебування підсудного в слідчому ізоляторі. Судді підтримали позицію прокуратури, відправилися до нарадчої кімнати і задовольнили прохання про призначення безплатного адвоката.

Безкоштовний адвокат. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко заявив у суді, що ситуація із відсутністю захисту стала для нього несподіванкою. Він попросив суд надати йому додатковий час для залучення іншого представника.

Читайте також:

"Чи є інформація з іншого боку? Прошу надати час на пошук приватного адвоката, оскільки я це дізнався буквально нещодавно", — сказав В'ячеслав Зінченко.

Водночас хлопець додав, що має намір і надалі користуватися послугами своєї колишньої захисниці. За словами Зінченка, він володіє інформацією про те, що Ларисі Криворучко офіційно поновили право на ведення адвокатської діяльності, тому планує продовжувати з нею активну співпрацю. З огляду на ситуацію, суд оголосив перерву та переніс засідання на наступний день у вівторок, 16 червня, на 11:00.

Тривала затримка у судовому залі та поведінка сторони захисту викликали обурення у родини загиблої. Донька мовознавиці Софія Особа гостро відреагувала на хід судового процесу та звинуватила команду Зінченка у спробах штучно загальмувати юридичний процес. Вона також підставила під сумнів слова підсудного щодо правового статусу його приватної адвокатки.

"Сьогодні, після довгої перерви, нарешті, відбулось судове засідання. Ще раз хочу нагадати, що затягує судовий процес. Ми з вами прочекали, коли оголосили перерву, на чотири години. Дочекалися державного адвоката і потім зі слів Зінченка, який каже, що Криворучко повертається до нього і буде його захищати. Але хочу сказати, що на сайті її права на діяльність призупинені", — прокоментувала Софія Особа.

Новини.LIVE детально висвітлювали судовий процес над В'ячеславом Зінченком. Так 10 червня 2026 року комісія адвокатури Вінницької області ухвалила рішення на цілий рік позбавити права на заняття адвокатською діяльністю відому юристку Ларису Криворучко. Причиною такого покарання стала неналежна поведінка жінки під час розгляду іншої судової справи. Варто зазначити, що Криворучко є ключовою захисницею В'ячеслава Зінченка, якого звинувачують у резонансному вбивстві мовознавиці та професорки Ірини Фаріон.

Сам обвинувачений перебуває під вартою ще з 25 липня 2024 року, сторона державного обвинувачення наполягає на довічному ув'язненні. Наразі судовий процес триває у Шевченківському районному суді Львова, де, зокрема, у квітні засідання двічі поспіль довелося переривати та переносити через раптове погіршення самопочуття Зінченка під час слухань.