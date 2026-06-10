Адвокатку підозрюваного у вбивстві Фаріон позбавили ліцензії

Адвокатка Лариса Криворучко під час судового засідання. Фото: Київ24

Відомій адвокатці Ларисі Криворучко на цілий рік заборонили займатися адвокатською діяльністю. Вона захищає В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у гучному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Таке рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області через поведінку юристки в іншому суді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Адвокатку звинуватили у порушенні етики

Показово, що це покарання юристка отримала не через теперішній процес у Львові. Як пише Espreso, члени комісії згадали їй стару справу та зафіксували "грубі порушення адвокатської етики" в Ужгородському міському суді у 2025 році.

Через цей скандал захисниця тепер взагалі не має права ходити на засідання та вести практику.

Допис Лариси Криворучко. Фото: скріншот з Facebook​

Сама Криворучко заявила, що проти неї здійснюється "цілеспрямована кампанія тиску".

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"Складається враження, що окремих осіб більше цікавить усунення адвоката, ніж встановлення істини у справі Зінченка", — написала Лариса Криворучко.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що прокурор просить довічне для обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка. Він також закликав залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироку законної сили.

Також ми писали, що підозрюваний В'ячеслав Зінченко втратив свідомість прямо під час судового засідання. Медики швидкої приїхали на місце інциденту та надали йому першу допомогу.

Ще ми повідомляли, що 20 травня у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Раніше оголошувалася перерва до 20 травня, аби нова адвокатка могла ознайомитися зі справою.