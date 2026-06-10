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Главная Львов Адвоката подозреваемого в убийстве Фарион лишили лицензии

Адвоката подозреваемого в убийстве Фарион лишили лицензии

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 19:01
Адвокату подозреваемого в убийстве Фарион лишили лицензии
Адвокат Лариса Криворучко во время судебного заседания. Фото: Киев24

Известному адвокату Ларисе Криворучко на целый год запретили заниматься адвокатской деятельностью. Она защищает Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в громком убийстве лингвиста Ирины Фарион. Такое решение приняла Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области из-за поведения юристки в другом суде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Адвоката обвинили в нарушении этики

Показательно, что это наказание юристка получила не из-за нынешнего процесса во Львове. Как пишет Espreso, Члены комиссии вспомнили ей старое дело и зафиксировали "грубые нарушения адвокатской этики" в Ужгородском городском суде в 2025 году.

Из-за этого скандала защитница теперь вообще не имеет права посещать заседания и вести практику.

Адвоката подозреваемого в убийстве Фарион лишили лицензии - фото 1
Пост Ларисы Криворучко. Фото: скриншот з Facebook​

Сама Криворучко заявила, что против нее ведется «целенаправленная кампания давления».

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"Складывается впечатление, что отдельных лиц больше интересует устранение адвоката, чем установление истины по делу Зинченко", — написала Лариса Криворучко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что прокурор просит пожизненного заключения для обвиняемого Вячеслава Зинченко. Он также призвал оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Также мы писали, что подозреваемый Вячеслав Зинченко потерял сознание прямо во время судебного заседания. Медики скорой помощи приехали на место инцидента и оказали ему первую помощь.

Еще мы сообщали, что 20 мая во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Ранее объявлялся перерыв до 20 мая, чтобы новый адвокат мог ознакомиться с этим делом.

Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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