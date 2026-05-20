Во Львове началось очередное судебное заседание по делу Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Судебное заседание по убийству Фарион 20 мая 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сегодня, 20 мая 2026 года, во Львове возобновилось рассмотрение дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суд доставили обвиняемого по этому делу Вячеслава Зинченко. Заседание проходит в рамках продолжения рассмотрения материалов уголовного производства.

В зале суда также напомнили, что предыдущее заседание было отложено до 20 мая. Причиной перерыва стала необходимая временная отсрочка для нового адвоката обвиняемого Ларисы Криворучко, чтобы она смогла ознакомиться с материалами дела и подготовиться к дальнейшему рассмотрению.

Суд по делу Фарион 20 мая 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, что языковед, общественный деятель и бывший народный депутат Ирина Фарион была убита в июле 2024 года во Львове. Событие вызвало значительный общественный резонанс по всей Украине и стало предметом масштабного расследования правоохранительных органов.

Правоохранители задержали подозреваемого вскоре после преступления, а следствие квалифицировало дело как умышленное убийство. С тех пор судебный процесс продолжается в открытом режиме, с привлечением сторон обвинения и защиты.

Сейчас суд продолжает исследовать доказательства и заслушивать участников процесса.

Новини.LIVE информировали, что 5 мая во Львове во время судебного заседания по делу Ирины Фарион поступило сообщение о возможном заминировании здания суда. Из-за этого рассмотрение дела временно приостановили, а всех присутствующих эвакуировали из помещения. Информацию об угрозе проверяли соответствующие службы.

Новини.LIVE также сообщали, что 24 апреля во Львове во время судебного заседания по делу убийства Ирины Фарион прокурор обратился в суд с требованием назначить обвиняемому Вячеславу Зинченко пожизненное заключение. Также он просил признать Зинченко виновным в незаконном обращении с оружием и назначить за этот эпизод 4 года лишения свободы. Кроме того, прокурор настаивал оставить обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу.