Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове началось очередное судебное заседание по делу Фарион

Во Львове началось очередное судебное заседание по делу Фарион

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 11:51
Во Львове началось очередное судебное заседание по делу Фарион
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В среду, 20 мая, во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко уже прибыл в зал суда. Ранее объявлялся перерыв до 20 мая, чтобы новый адвокат могла ознакомиться с делом.

Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Суд у справі Фаріон
Судебное заседание по убийству Фарион 20 мая 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Убийство Фарион: судебное заседание 20 мая

Сегодня, 20 мая 2026 года, во Львове возобновилось рассмотрение дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суд доставили обвиняемого по этому делу Вячеслава Зинченко. Заседание проходит в рамках продолжения рассмотрения материалов уголовного производства.

В зале суда также напомнили, что предыдущее заседание было отложено до 20 мая. Причиной перерыва стала необходимая временная отсрочка для нового адвоката обвиняемого Ларисы Криворучко, чтобы она смогла ознакомиться с материалами дела и подготовиться к дальнейшему рассмотрению.

Суд у справі Фаріон 20 травня
Суд по делу Фарион 20 мая 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, что языковед, общественный деятель и бывший народный депутат Ирина Фарион была убита в июле 2024 года во Львове. Событие вызвало значительный общественный резонанс по всей Украине и стало предметом масштабного расследования правоохранительных органов.

Читайте также:

Правоохранители задержали подозреваемого вскоре после преступления, а следствие квалифицировало дело как умышленное убийство. С тех пор судебный процесс продолжается в открытом режиме, с привлечением сторон обвинения и защиты.

Сейчас суд продолжает исследовать доказательства и заслушивать участников процесса.

Новини.LIVE информировали, что 5 мая во Львове во время судебного заседания по делу Ирины Фарион поступило сообщение о возможном заминировании здания суда. Из-за этого рассмотрение дела временно приостановили, а всех присутствующих эвакуировали из помещения. Информацию об угрозе проверяли соответствующие службы.

Новини.LIVE также сообщали, что 24 апреля во Львове во время судебного заседания по делу убийства Ирины Фарион прокурор обратился в суд с требованием назначить обвиняемому Вячеславу Зинченко пожизненное заключение. Также он просил признать Зинченко виновным в незаконном обращении с оружием и назначить за этот эпизод 4 года лишения свободы. Кроме того, прокурор настаивал оставить обвиняемого под стражей до вступления приговора в законную силу.

Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации