Во Львове сообщили о заминировании суда во время дела Фарион

Во Львове во время судебного заседания по делу Ирины Фарион поступило сообщение о заминировании здания суда. Рассмотрение дела временно приостановили, людей попросили выйти из здания. Информацию о возможной угрозе проверяют.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщила корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Во Львове 5 мая началось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. В суд привезли подозреваемого Вячеслава Зинченко, а также пришла его новая защитница Лариса Криворучко. Это была первая встреча адвоката с ее подзащитным во время заседания.

Адвокат и подозреваемый подписали договоры. Когда присутствующие в зале ожидали судей, было озвучено сообщение о заминировании.

"Решили почитать документы. Понятно", - прокомментировала сообщение о заминировании Лариса Криворучко.

В зале также присутствовала дочь погибшей языковеда София Лицо. Она пришла на заседание с портретом Ирины Фарион.

После сообщения о заминировании рассмотрение дела временно приостановили. Информацию о возможной угрозе проверяют, устанавливаются обстоятельства инцидента. Сейчас данных об обнаружении взрывоопасных предметов нет.