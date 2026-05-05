У Львові повідомили про замінування суду під час справи Фаріон

Засідання у справі Ірини Фаріон.

У Львові під час судового засідання у справі Ірини Фаріон надійшло повідомлення про замінування будівлі суду. Розгляд справи тимчасово призупинили, людей попросили вийти з будівлі. Інформацію про можливу загрозу перевіряють.

Про це у вівторок, 5 травня, повідомила кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Мінування суду під час справи Фаріон

У Львові 5 травня розпочалося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. До суду привезли підозрюваного В'ячеслава Зінченка, а також прийшла його нова захисниця Лариса Криворучко. Це була перша зустріч адвоката з її підзахисним під час засідання.

Адвокат і підозрюваний підписали договори. Коли присутні у залі очікували суддів, було озвучено повідомлення про замінування.

"Вирішили почитати документи. Зрозуміло", — прокоментувала повідомлення про замінування Лариса Криворучко.

У залі також була присутня дочка загиблої мовознавиці Софія Особа. Вона прийшла на засідання з портретом Ірини Фаріон.

Після повідомлення про замінування розгляд справи тимчасово призупинили. Інформацію про можливу загрозу перевіряють, встановлюються обставини інциденту. Наразі даних про виявлення вибухонебезпечних предметів немає.

Як повідомляв кореспондент Новини.LIVE у Львові, 1 травня не змогли продовжити суд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання перенесли через неявку нової адвокатки обвинуваченого.

Зазначимо, що 24 квітня відбулося чергове засідання, яке спочатку хотіли відкласти через погане самопочуття Зінченка. Під час розгляду прокурор наполіг на довічному ув'язненні обвинуваченого.