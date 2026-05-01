Справа про вбивство Фаріон: судове засідання перенесли

Дата публікації: 1 травня 2026 15:24
В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районному суді Шевченківський районний суд Львова 1 травня не змогли продовжити суд у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання перенесли через неявку нової адвокатки обвинуваченого.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над Зінченком перенесли на наступний тиждень

Розгляд справи щодо В'ячеслава Зінченка відклали, попри те, що його доставили до зали суду, а всі інші учасники процесу були присутні. Нова захисниця підсудного Лариса Криворучко не з'явилася та подала клопотання про перенесення слухання, посилаючись на зайнятість в іншому судовому процесі.

Суд над В'ячеславом Зінченком перенесли на 4 травня
В'ячеслав Зінченко з мамою в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Після цього суд поставив на обговорення можливість продовження дебатів без адвоката, однак сторони процесу виступили проти.

Наступні судові засідання призначено одразу на кілька днів — 4, 5, 6, 7 та 8 травня о 11:00.

Читайте також:
Суд у справі про вбивство Фаріон
Донька Ірини Фаріон принесла її фото та книги на засідання. Фото: Новини.LIVE

Донька загиблої Софія Особа розкритикувала ситуацію, заявивши, що відбувається затягування процесу. Вона висловила сподівання, що судовий розгляд завершиться вже до червня.

"Це затягування судового процесу щодо вбивства Ірини Фаріон. Але наступного тижня суд призначив щодня засідання, це свідчить про те, що ми будемо плідно працювати. Думаю, до червня ми це все завершимо і Зінченко сяде", — заявила Особа.

Як повідомляли Новини.LIVE, минулого разу судове засідання також було перенесено. 23 квітня розгляд справи відклали через погане самопочуття Зінченка.

Однак 24 квітня засідання все ж відбулося. Під час розгляду прокурор наполіг на довічному ув'язненні обвинуваченого.

суд Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

