Дело об убийстве Фарион: судебное заседание перенесли

Дата публикации 1 мая 2026 15:24
Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районном суде Шевченковский районный суд Львова 1 мая не смогли продолжить суд по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Заседание перенесли из-за неявки нового адвоката обвиняемого.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд над Зинченко перенесли на следующую неделю

Рассмотрение дела в отношении Вячеслава Зинченко отложили, несмотря на то, что его доставили в зал суда, а все остальные участники процесса присутствовали. Новая защитница подсудимого Лариса Криворучко не явилась и подала ходатайство о переносе слушания, ссылаясь на занятость в другом судебном процессе.

Суд над В'ячеславом Зінченком перенесли на 4 травня
Вячеслав Зинченко с мамой в зале суда. Фото: Новини.LIVE

После этого суд поставил на обсуждение возможность продолжения дебатов без адвоката, однако стороны процесса выступили против.

Следующие судебные заседания назначены сразу на несколько дней — 4, 5, 6, 7 и 8 мая в 11:00.

Дочь Ирины Фарион принесла ее фото и книги на заседание. Фото: Новини.LIVE

Дочь погибшей София Особа раскритиковала ситуацию, заявив, что происходит затягивание процесса. Она выразила надежду, что судебное разбирательство завершится уже к июню.

"Это затягивание судебного процесса по убийству Ирины Фарион. Но на следующей неделе суд назначил ежедневно заседание, это свидетельствует о том, что мы будем плодотворно работать. Думаю, до июня мы это все завершим и Зинченко сядет", — заявила Особа.

Как сообщали Новини.LIVE, в прошлый раз судебное заседание также было перенесено. 23 апреля рассмотрение дела отложили из-за плохого самочувствия Зинченко.

Однако 24 апреля заседание все же состоялось. Во время рассмотрения прокурор настоял на пожизненном заключении обвиняемого.

суд Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
