У Львові розпочалося чергове судове засідання у справі Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У середу, 20 травня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко вже прибув до зали суду. Раніше оголошувалася перерва до 20 травня, аби нова адвокатка могла ознайомитися зі справою.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Судове засідання щодо вбивства Фаріон 20 травня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Вбивство Фаріон: судове засідання 20 травня

Сьогодні, 20 травня 2026 року, у Львові відновився розгляд справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. До суду доставили обвинуваченого у цій справі В'ячеслава Зінченка. Засідання проходить у межах продовження розгляду матеріалів кримінального провадження.

У залі суду також нагадали, що попереднє засідання було відкладене до 20 травня. Причиною перерви стало необхідне часове відтермінування для нової адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко, аби вона змогла ознайомитися з матеріалами справи та підготуватися до подальшого розгляду.

Суд у справі Фаріон 20 травня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що мовознавицю, громадську діячку та колишню народну депутатку Ірину Фаріон було вбито в липні 2024 року у Львові. Подія викликала значний суспільний резонанс по всій Україні та стала предметом масштабного розслідування правоохоронних органів.

Читайте також:

Правоохоронці затримали підозрюваного невдовзі після злочину, а слідство кваліфікувало справу як умисне вбивство. Відтоді судовий процес триває у відкритому режимі, із залученням сторін обвинувачення та захисту.

Наразі суд продовжує досліджувати докази та заслуховувати учасників процесу.

Новини.LIVE інформували, що 5 травня у Львові під час судового засідання у справі Ірини Фаріон надійшло повідомлення про можливе замінування будівлі суду. Через це розгляд справи тимчасово призупинили, а всіх присутніх евакуювали з приміщення. Інформацію про загрозу перевіряли відповідні служби.

Новини.LIVE також повідомляли, що 24 квітня у Львові під час судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон прокурор звернувся до суду з вимогою призначити обвинуваченому В’ячеславу Зінченку довічне ув’язнення. Також він просив визнати Зінченка винним у незаконному поводженні зі зброєю та призначити за цей епізод 4 роки позбавлення волі. Крім того, прокурор наполягав залишити обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.