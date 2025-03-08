У Львові судили чоловіка у розшуку, який відмовився йти до ТЦК

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львові чоловік, який перебував у розшуку, відмовився пройти до територіального центру комплектування. Внаслідок непокори правоохоронцям відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік у розшуку не виконав декілька вимог пройти до територіального центру комплектування.

"Не виконував неодноразове законне розпорядження щодо припинення правопорушення, вчиненого ним за ст. 210 КУпАП та прослідувати у найближчий РТЦК та СП, оскільки знаходився у розшуку та на дані вимоги не реагував", — йдеться у постанові.

Обвинувачений не прибув на судове засідання, однак у заяві написав, що визнає свою провину.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця.

Його оштрафували на 136 гривень. Крім того, він повинен сплатити судовий збір у розмірі 606 гривень.

Нагадаємо, на Черкащині суд виніс вирок чоловіку, який намагався уникнути мобілізації. Він вигадав релігію, яка нібито забороняє йому використовувати зброю.

Також на Волині чоловік відмовився від мобілізації, пославшись на те, що держава "йому завинила". Суд ухвалив рішення покарати військовозобов'язаного.