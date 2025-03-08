Во Львове судили мужчину в розыске, который отказался идти в ТЦК

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Во Львове мужчина, который находился в розыске, отказался пройти в территориальный центр комплектования. Вследствие неповиновения правоохранителям состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина в розыске не выполнил несколько требований пройти в территориальный центр комплектования.

"Не выполнял неоднократное законное распоряжение о прекращении правонарушения, совершенного им по ст. 210 КУоАП и проследовать в ближайший РТЦК и СП, поскольку находился в розыске и на данные требования не реагировал", — говорится в постановлении.

Обвиняемый не прибыл на судебное заседание, однако в заявлении написал, что признает свою вину.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Его оштрафовали на 136 гривен. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор в размере 606 гривен.

Напомним, в Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался избежать мобилизации. Он придумал религию, которая якобы запрещает ему использовать оружие.

Также на Волыни мужчина отказался от мобилизации, сославшись на то, что государство "ему задолжало". Суд принял решение наказать военнообязанного.