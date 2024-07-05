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Чому деяких студентів до 25 років можуть мобілізувати — роз'яснення юриста

5 липня 2024 05:08
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Марта Байдака
Журналіст
Кого мобілізують в Україні віком до 25 років сьогодні: пояснення юриста
Студенти в аудиторії сьогодні. Фото: Рівне 1
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Наприкінці червня волинські університети будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК та СП. Аналогічну заяву зробили у Львівському університеті імені Франка. Такі дії ВНЗ юристка Орися Швець називає законними, адже працівники дотримуються правил військового обліку.

Про те, чи можуть студенти подати в суд на вищий навчальний заклад, яку категорію студентів можуть мобілізувати та що загрожує військовозобов'язаним, які вчасно не оновлять свої облікові дані, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Яких студентів мобілізують

Як розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE юристка Орися Швець, постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року передбачені правила введення обліку призовників і військовозобов'язаних, і пунктом 34 цієї постанови передбачено, що державні органи підприємства, організації зобов'язані в семиденний строк повідомляти ТЦК та СП з дня видання наказу про прийняття чи звільнення на роботу, зокрема й відрахування з вищих навчальних закладів студентів.

Студенти не мають права подавати до суду 

"Ця ситуація, яка склалась у ЗМІ сьогодні, не є новою. Просто лише зараз цю постанову почали поширювати й вищі навчальні заклади, можливо, лише зараз почали подавати такі списки у ТЦК та СП. Натомість студенти, які є у цих списках, вони не мають права подавати в суд на ВНЗ, оскільки працівники таких закладів виконують свою роботу і дотримуються правил військового обліку", — каже Швець.

Зі слів юристки, змін у призовному віці не має. Він так і залишається від 25 до 60 років. А чи зменшать призовний вік від 20 до 50 років, то це питання залишається на розгляді Верховної Ради. Але в Україні чоловіки можуть бути призвані й до 25 років.

"Якщо ви колись приходили медогляд і були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний час. Це означає, що ви можете бути призвані до 25 років. Окрім цього, якщо ви маєте пройдену військову кафедру до 25 років, то ви також можете бути призвані. Хто цього не знає, може зіткнутися з адміністративною відповідальністю або затриманий і доставленим у центри комплектування", — додає юристка.

Не оновив дані — отримав штраф

Юристка нагадує, що до 16 липня кожен військовозобов'язаний має оновити свої дані в ЦНАПі, ТЦК та СП або через Резерв +. Якщо цього не зробити, на військовозобов'язаних очікує штраф.

"Вчасно неоновлені дані є підставою для надсилання ТЦК та СП вимоги через пошту. Відповідно надалі будуть застосовані заходи впливу: обмеження керуванням транспортних засобів або штраф від 17 до 25 тис. грн. Якщо ви не сплатите цей штраф, то ці кошти будуть стягнуто примусово через виконавчу службу", — пояснює правозахисниця.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можливо виїхати за кордон студентам віком до 25 років. 

Ми також писали, чи справді аспіранти мають відстрочку незалежно від форми навчання та року вступу.

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