Кого мобилизуют в Украине до 25 лет сегодня: объяснение юриста

Студенты в аудитории сегодня. Фото: Ровно 1

В конце июня волынские университеты будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК и СП. Аналогичное заявление было сделано во Львовском университете имени Франко. Такие действия ВУЗа юрист Орися Швец называет законными, ведь работники соблюдают правила военного учета.

О том, могут ли студенты подать в суд на высшее учебное заведение, какую категорию студентов могут мобилизовать и что грозит военнообязанным, которые вовремя не обновят свои учетные данные, читайте в материале Новини.LIVE

Читайте также:

Каких студентов мобилизуют

Как рассказала в интервью Новини.LIVE юрист Орися Швец, постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года предусмотрены правила введения учета призывников и военнообязанных, и пунктом 34 этого постановления предусмотрено, что государственные органы предприятия, организации обязаны в семидневный срок сообщать ТЦК и СП со дня издания приказа о принятии или увольнении на работу, в том числе об отчисления из высших учебных заведений студентов.

Студенты не имеют права подавать в суд

"Эта ситуация, которая сложилась в СМИ, сегодня не нова. Просто только сейчас это постановление начали распространять и высшие учебные заведения, возможно, только сейчас начали подавать такие списки в ТЦК и СП. Зато студенты, которые есть в этих списках, они не имеют права подавать в суд на вузы, поскольку работники таких заведений выполняют свою работу и соблюдают правила военного учета", — говорит Швец.

По словам юриста, изменений в призывном возрасте нет. Он так и остается от 25 до 60 лет. А уменьшат ли призывной возраст от 20 до 50 лет, то этот вопрос остается на рассмотрении Верховной Рады. Но в Украине мужчины могут быть призваны и до 25 лет.

"Если вы когда-то приходили медосмотр и были признаны непригодными в мирное время и ограниченно годными в военное время. Это значит, что вы можете быть призваны до 25 лет. Кроме этого, если у вас пройдена военная кафедра до 25 лет, то вы также можете быть призваны. Кто этого не знает, то может столкнуться с административной ответственностью или задержан и доставлен в центры комплектования", — добавляет юрист.

Не обновил данные — получил штраф

Юрист напоминает, что до 16 июля каждый военнообязанный должен обновить свои данные в ЦНАПе, ТЦК и СП или через Резерв+. Если этого не сделать, военнообязанных ожидает штраф.

"Вовремя необновленные данные являются основанием для отправки ТЦК и СП требования через почту. Соответственно, в дальнейшем будут применены меры воздействия: ограничение управлением транспортных средств или штраф от 17 до 25 тыс. грн. Если вы не оплатите этот штраф, эти средства будут взысканы принудительно через исполнительную службу", — объясняет правозащитница.

Напомним, мы ранее писали, возможно ли уехать за границу студентам в возрасте до 25 лет.

Мы также писали, действительно ли аспиранты имеют отсрочку независимо от формы обучения и года поступления.