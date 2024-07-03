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Чому поляки знову блокують кордон — львівʼяни озвучили неочевидні версії

3 липня 2024 22:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Польсько-український кордон знову заблоковано: ситуація сьогодні: та в чому проблема - новини України
Площа перед оперним театром сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На початку тижня польські перевізники призупинили пропуск українських перевізників через кордон, вимагаючи міжнародних дозволів від українських водіїв. Натомість заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що  жодних дозволів на двосторонні перевезення до 10 липня не потрібно. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чому, на їхню думку, поляки й надалі продовжують блокувати українських перевізників. 

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Чому поляки блокують кордон

Більшість опитаних вважають, що поляки або бояться конкуренції, або ж отримують за блокування гроші від росіян.

"Тут питання в тому, що і наші перевізники користуються певними пільгами від реалізації аграрної продукції. Так само і поляки, їм ніхто не забороняє дати нижчу ціну — це здорова конкуренція", — каже львів'янка.  

"Вони бояться, що ми їх розоримо, тому я вважаю, що поляки несповна розуму", — додає опитана жінка. 

"Полякам  це вигідно через російські гроші", — ділиться думками хлопець. 

"Їхня блокада через те, що вони хочуть, щоб наші українські перевізники мали міжнародний пропуск і були законодавчо легітимні", — переконує жінка. 

Нагадаємо ми раніше писали, як змінилися правила для українців, які вже перебувають на території Польщі у статусі з тимчасовим захистом, та для тих, хто планує його отримати. 

Ми також писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних. 

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