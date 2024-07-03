Польско-украинская граница снова заблокирована: ситуация сегодня: и в чем проблема - новости Украины

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

В начале недели польские перевозчики приостановили пропуск украинских перевозчиков через границу, требуя международных разрешений от украинских водителей. Заместитель министра развития территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил, что никаких разрешений на двусторонние перевозки до 10 июля не требуется.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, почему, по их мнению, поляки и дальше продолжают блокировать украинских перевозчиков.

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Большинство опрошенных считают, что поляки либо боятся конкуренции, либо получают за блокирование деньги от россиян.

"Здесь вопрос в том, что и наши перевозчики пользуются определенными льготами от реализации аграрной продукции. Так же и поляки, им никто не запрещает дать более низкие цены — это здоровая конкуренция", — говорит львовянка.

"Они боятся, что мы их разорим, поэтому я считаю, что поляки не в своем уме", — добавляет опрошенная женщина.

"Полякам это выгодно из-за российских денег", делится мыслями парень.

"Их блокада из-за того, что они хотят, чтобы наши украинские перевозчики имели международный пропуск и были законодательно легитимны", –– убеждает женщина.

Напомним, мы ранее писали, как изменились правила для украинцев, которые уже находятся на территории Польши в статусе с временной защитой, и для тех, кто планирует его получить.

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