Чому РФ посилила ракетні атаки на міста України — думки львів'ян

Люди на вулицях Львова. Фото ілюстративне: Tripmydream

Останніми днями країна-терорист Росія активізувала ракетні атаки на міста України. Особливо у різдвяно-новорічний період.

У чому причина та що думають львів'яни з цього приводу, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Так, переважна більшість опитаних пов'язують такі дії ворога з тим, що в українців почався період різдвяно-новорічних свят й таким чином окупанти намагаються зіпсувати святкування.

"Якщо говорити про теперішній період, за це час, а так як в нас зараз свята, а так як ми перейшли на інший календар, щоб не дати нам можливості посвяткувати, побути з родиною. Ну українці святкують, ну завжди святкується з родиною і якраз таки через атаки ракетні всі сидять в укриттях і з дому ніхто не виходить", — каже одна з опитуваних.

Окрім цього, серед причин виокремлюють перехід на григоріанський календар.

"Ну в принципі пов'язане з тим, що ми перейшли на ці різдвяні святкування 25 грудня, перейшли на новий лад. Не на новий, а на старий, на те, шо весь світ святкує, а тільки ми були з Росією", — розповідає інша жінка.

Дехто, звісно, вважає, що диктатор РФ — Путін — все більше сходить з глузду.

"Все більше зійшов з розуму Путін, з кожним днем все більше і більше", — каже ще одна опитувана.

Нагадаємо, російські окупанти на Новий рік двічі масовано атакували територію України ракетами та дронами. Причому, якщо 29 грудня під удар потрапила ціла низка українських міст, то 2 січня основний напрямок російських обстрілів був на Київ. Навіщо Володимиру Путіну ці новорічні атаки і чи мають до них причетність вибухи в Бєлгороді — ми розповідали у нашому матеріалі Новини.LIVE.

Додамо, 2 січня окупанти атакували Київ. Щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали у Соломʼянському районі міста.