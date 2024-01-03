Почему РФ усилила ракетные атаки на города Украины — мнения львовян

Люди на улицах Львова. Фото иллюстративное: Tripmydream

В последние дни страна-террорист Россия активизировала ракетные атаки на города Украины. Особенно в рождественско-новогодний период.

В чем причина и что думают львовяне по этому поводу, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Подавляющее большинство опрошенных связывают такие действия врага с тем, что у украинцев начался период рождественско-новогодних праздников и таким образом оккупанты пытаются испортить празднование.

"Если говорить о настоящем периоде, за это время, а так как у нас сейчас праздники, а так как мы перешли на другой календарь, чтобы не дать нам возможности попраздновать, побыть с семьей. Ну украинцы празднуют, ну всегда празднуется с семьей и как раз таки из-за атак ракетные все сидят в укрытиях и из дома никто не выходит", — говорит одна из опрашиваемых.

Кроме того, среди причин выделяют переход на григорианский календарь.

"Ну в принципе связано с тем, что мы перешли на эти рождественские празднования 25 декабря, перешли на новый лад. Не на новый, а на старый, на то, что весь мир празднует, а только мы были с Россией", — рассказывает другая женщина.

Кое-кто, конечно, считает, что диктатор РФ — Путин — все больше сходит с ума.

"Все больше сошел с ума Путин, с каждым днем все больше и больше", — говорит еще одна опрашиваемая.

Напомним, российские оккупанты на Новый год дважды массированно атаковали территорию Украины ракетами и дронами. Причем если 29 декабря под удар попал целый ряд украинских городов, то 2 января основное направление российских обстрелов было на Киев. Зачем Владимиру Путину эти новогодние атаки и причастны ли к ним взрывы в Белгороде — мы рассказывали в нашем материале Новини.LIVE.

Добавим, 2 января оккупанты атаковали Киев. По меньшей мере, два человека погибли и 49 человек пострадали в Соломенском районе города.