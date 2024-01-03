Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Почему РФ усилила ракетные атаки на города Украины — мнения львовян arrow

Почему РФ усилила ракетные атаки на города Украины — мнения львовян

3 января 2024 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Почему РФ усилила ракетные атаки на города Украины — мнения львовян
Люди на улицах Львова. Фото иллюстративное: Tripmydream
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В последние дни страна-террорист Россия активизировала ракетные атаки на города Украины. Особенно в рождественско-новогодний период.

В чем причина и что думают львовяне по этому поводу, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

РФ усилила обстрелы украинских городов — что думают львовяне

Подавляющее большинство опрошенных связывают такие действия врага с тем, что у украинцев начался период рождественско-новогодних праздников и таким образом оккупанты пытаются испортить празднование.

"Если говорить о настоящем периоде, за это время, а так как у нас сейчас праздники, а так как мы перешли на другой календарь, чтобы не дать нам возможности попраздновать, побыть с семьей. Ну украинцы празднуют, ну всегда празднуется с семьей и как раз таки из-за атак ракетные все сидят в укрытиях и из дома никто не выходит", — говорит одна из опрашиваемых.

Кроме того, среди причин выделяют переход на григорианский календарь.

"Ну в принципе связано с тем, что мы перешли на эти рождественские празднования 25 декабря, перешли на новый лад. Не на новый, а на старый, на то, что весь мир празднует, а только мы были с Россией", — рассказывает другая женщина.

Кое-кто, конечно, считает, что диктатор РФ — Путин — все больше сходит с ума.

"Все больше сошел с ума Путин, с каждым днем все больше и больше", — говорит еще одна опрашиваемая.

Напомним, российские оккупанты на Новый год дважды массированно атаковали территорию Украины ракетами и дронами. Причем если 29 декабря под удар попал целый ряд украинских городов, то 2 января основное направление российских обстрелов было на Киев. Зачем Владимиру Путину эти новогодние атаки и причастны ли к ним взрывы в Белгороде — мы рассказывали в нашем материале Новини.LIVE.

Добавим, 2 января оккупанты атаковали Киев. По меньшей мере, два человека погибли и 49 человек пострадали в Соломенском районе города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме